Lirik Lagu Weak MP3 Milik SWV, Lagu Viral TikTok

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak lirik lagu yang berjudul Weak yang dipopulerkan oleh SWV yang viral di TikTok.

Lirik lagu Weak juga akan disajikan berserta terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

Lagu Weak pertama kali dirilis pada 1992, silam.

Lagu ini juga viral di TikTok setelah dinyanyikan ulang oleh Larissa Lambert.

Simak Lirik Lagu Weak SWV:

I don't know what it is that you've done to me...

but it's caused me to act in such a crazy way.

Whatever it is that you do when you do what you're doing...

it's a feeling I don't understand.

'Cause my heart starts beating triple time,