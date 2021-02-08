Breaking News:

Chord Gitar

Chord Berbeza Kasta Thomas Arya, Video Thomas Arya

Lagu berjudul Berbeza Kasta dinyanyikan oleh Thomas Arya. Berikut chord  Berbeza Kasta Thomas Arya.

zoom-inlihat foto Chord Berbeza Kasta Thomas Arya, Video Thomas Arya
YouTube.com
Ilustrasi. Simak, chord Berbeza Kasta dinyanyikan Thomas Arya dan video Berbeza Kasta. Termasuk, MP3 dan lirik lagu Berbeza Kasta. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Lagu berjudul Berbeza Kasta dinyanyikan oleh Thomas Arya.

Berikut ini adalah chord  Berbeza Kasta Thomas Arya.

Chord Kunci Gitar Cinta Dalam Hati Ungu

Chord Gitar Lagu Kerinduan Ridho Rhoma

Video klip milik Thomas Arya berjudul Berbeza Kasta dirilis perdana pada 22 Mei 2020.

Lagu Berbeza Kasta ini diciptakan oleh Komposer Rajawali Asmara.

Lagu 'Berbeza Kasta' semakin viral dan bermunculan di platform sosial media Tik-Tok.

Penasaran dengan chord gitar lagu ini?

Berikut chord gitar Berbeza Kasta yang dinyanyikan oleh Thomas Arya:

Intro :
Am  G  G  Am
G  Am  G  Am

     Am                       Dm
haruskah.. berakhir sampai di sini
                  G
cinta yang dulu kita bina
       F        G        Am
kini telah layu di dalam hati..

Int. F G Am

Halaman selanjutnya
Halaman
12
Tags
chord gitar
chord gitar Berbeza Kasta
chord Berbeza Kasta
chord Thomas Arya
Tribunlampung.co.id
Berbeza Kasta
video Berbeza Kasta
tik tok
Berita Terkait :#Chord Gitar
Penulis: Putri Salamah
Editor: romi rinando
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
Video Pilihan
Viral Video Mesum Pria Bersama Pacar dan Ibu Pacarnya di Ngawi, Perekam Ternyata Masih Anak SMP
Viral Video Mesum Pria Bersama Pacar dan Ibu Pacarnya di Ngawi, Perekam Ternyata Masih Anak SMP
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan