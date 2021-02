Chord Gitar dan Video Munajat Cinta The Rock

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, chord Munajat Cinta dinyanyikan The Rock.

[Intro]

C

C G

malam ini ku sendiri

Am E

tak ada yang menemani

F C

seperti malam-malam

Dm G C G

yang sudah-sudah

C G

hati ini selalu sepi

Am E

tak ada yang menghiasi

F C

seperti cinta ini

Dm G C G

yang s'lalu pupus

[Reff]

C G

Tuhan kirimkanlah aku

Am E

kekasih yang baik hati

F C

yang mencintai aku

Dm G C G

apa adanya

C G

mawar ini semakin layu

Am E

tak ada yang memiliki

F C

seperti aku ini

Dm G C G

semakin pupus

Kembali ke : Reff

[Interlude]

C G Am E

F C Dm G C G

Kembali ke : Reff

[Outro]

