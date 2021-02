Chord Gitar Hanyalah Tuhan Saja Bisa Menentukan Semua Terry

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Lagu dengan penggelan lirik Hanyalah Tuhan Saja Yang Bisa Menentukan Semua tengah viral.

Berikut ini adalah chord Di Persimpangan Dilema – Terry Shahab.

Lagu berjudul Di Persimpangan Dilema merupakan lagu lawas yang dibawakan ulang oleh Terry Shahab .

Chord gitar lagu Terry ini mudah dimainkan dari kunci C.

Single Di Persimpangan Dilema ini dirilis tahun 2017 lalu.

Penasaran dengan chord gitar lagu ini?

Berikut chord gitar Di Persimpangan Dilema yang dinyanyikan oleh Terry Shahab:

Intro : C Fm C Dm

C Fm C Dm

C

Masa berlalu

Em

tanpa ku menyadari

F Fm

Percintaan yang kita bina

C G

hampir selesai

C

Apa salahku

Em

kau buatku begini

F Fm

Dalam dilema di antara

C G

jalan derita

Am Em

Tidak pernah kuduga

F C G

Ini semua terjadi ho oo oo