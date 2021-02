Harga Cabai Rawit di Pasar Talang Padang Turun, Kini Rp 70 Ribu per Kg

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TANGGAMUS - Harga cabai rawit di Pasar Talang Padang sudah turun yang kini Rp 70.000 dari sebelumnya Rp 100 ribu per kg.

Menurut Panut, pedagang sayur di Pasar Talang Padang, penurunan harga tersebut karena stok di pasar tersebut sudah ada.

Berbeda dengan pekan lalu dan sebelumnya yang stoknya minim.

"Ini cabainya dari Kecamatan Air Naningan, lumayan bisa dapat barang agak banyak," ujar Panut.

Ia mengaku, meski harga cabai rawit sudah turun namun harga tersebut masih terbilang tinggi.

Dan selanjutnya tidak bisa diprediksi apakah harga akan naik lagi atau turun.

Sedangkan untuk harga sayuran lainnya rata-rata pun turun dalam pekan ini.

seperti cabai merah yang kini Rp 45.000 dari Rp 60.000 per kg, bawang merah Rp 25.000 dari Rp 28.000 per kg,

Kemudian juga bawang putih Rp 23.000 dari Rp 28.000 per kg, rampai Rp 7.000 dari Rp 10.000 per kg, wortel Rp 6.000 Rp 11.000 per kg, kentang Rp 10.000 dari Rp 12.000 per kg, timun Rp 3.000 dari Rp 5.000 per kg.

Lalu buncis Rp 7.500 dari Rp 11.000 per kg, kol Rp 7.000 dari Rp 10.000 per kg, sawi Rp 5.000 dari Rp 6.000 per kg, kacang panjang Rp 3.000 dari Rp 3.500 per ikat, seledri Rp 10.000 dari Rp 15.000 per kg, luncang Rp 10.000 dari Rp 20.000 per kg.

Harga yang tidak alami perubahan dalam pekan ini yakni tomat Rp 5.000 per kg, tauge Rp 12.000 per kg, kelapa Rp 7.000 per buah, daun singkong Rp 2.000 per ikat.

Sedangkan harga yang naik yakni pare jadi Rp 5.000 dari Rp 4.000 per kg, bayam Rp 3.000 dari Rp 2.000 per ikat, kangkung Rp 3.000 dari Rp 2.000 per kg.

Untuk harga bahan pokok non sayuran harga yang naik yakni telur ayam ras yang kini Rp 23.000 dari Rp 22.000 per kg. Dan harga yang turun gula pasir jadi Rp 13.000 dari Rp 14.000 per kg.

Sedangkan lainnya harga bertahan seperti beras antara Rp 10.000-Rp 13.000 per kg, minyak goreng Rp 13.500 per kg, gula merah Rp 15.000 per kg, tepung trigu Rp 7.000 kg, tepung aci Rp 10.000 per kg, mentega minimal Rp 5.000 per sachet.

( Tribunlampung.co.id / Tri Yulianto )