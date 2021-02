Viral Behind The Scene Sosialisasi Ganjil Genap, Begini Penjelasan Pemkot Bogor

Viral Behind The Scene Sosialisasi Ganjil Genap, Penjelasan Pemkot Bogor

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sebuah video 'behind the scene' sosialisasi kebijakan ganjil genap yang dilakukan oleh Wali Kota Bogor Bima Arya dan Kapolresta Bogor Kota Kombes Susatyo Caondro Purnomo viral di media sosial Twitter.

Pasalnya, dalam video itu terlihat videographer yang merekam berada di atap mobil sambil tiarap dan memegang kamera.

Sementara, dua orang lainnya yang berdiri di sisi mobil bertugas untuk menjaga agar sang videographer tidak jatuh.

Adalah akun @erickmanurung yang mengunggah video 'behind the scene' itu pada 7 Februari 2021.

"Cuma pengen ngasih info kebijakan ganjil genap sebenernya bisa ambil video yang biasa biasa aja ga perlu mempertaruhkan nyawa videografer dan timnya. Ya kalo tetap mau yang kaya gitu just for the sake of pencitraaan sih ya boleh aja tapi pake camera rig lah. Modal," tulis akun itu.

Hingga saat ini, video itu telah ditonton lebih dari 225.000 kali dan disukai oleh 5.235 warganet.

Penjelasan Pemkot Bogor

Kepada Kompas.com, Selasa (9/2/2021), Kepala Dinas Kominfo Kota Bogor Rahmat Hidayat membenarkan video tersebut.

Menurut dia, video yang beredar itu tidak resmi dibuat oleh Pemkot Bogor.