Chord Hitam Putih Cozy Republic dan Video Hitam Putih

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord Hitam Putih dinyanyikan Cozy Republic.

Termasuk, video Hitam Putih di akhir tulisan ini.

• Chord Gitar Hanyalah Tuhan Saja Bisa Menentukan Semua Terry

• Chord Gitar Budi Doremi Lagu Melukis Senja

Lagu Hitam Putih MP3 dapat didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, chord gitar Hitam Putih dilengkapi lirik lagu Hitam Putih dinyanyikan Cozy Republic.

[Intro]

G Am C D G D

[Verse]

G Am

Yang hitam, pacarku yang pertama

C

Dia cantik dan kaya

D G D

Sangat manja padaku

G Am

Yang putih, pacarku yang kedua

C

Juga cantik dan kaya

D G

Cinta mati padaku

[Reff]

C D G

Aku tak tahu yang mana musti kupilih

C D G

Dua duanya sama cantik dan kaya

C D Em C

Daripada aku bingung, bingung pusing memikirkan

Am D G D

Aku pacari saja dua duanya

[Interlude]

G Am C D G

[Reff]

C D G

Aku tak tahu yang mana musti kupilih

C D G

Dua duanya sama cantik dan kaya

C D Em C

Daripada aku bingung, bingung pusing memikirkan

Am D G Em

Aku pacari saja dua duanya

Am D G Em

Aku pacari saja dua duanya

Am D G Em

Aku pacari saja dua duanya

Am D G

Aku pacari saja dua duanya

Berikut, video musik Hitam Putih dalam chord Cozy Republic.

Itulah, chord Hitam Putih dinyanyikan Cozy Republic serta video YouTube Hitam Putih. ( Tribunlampung.co.id / Resky Mertarega Saputri )