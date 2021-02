Chord Wes Tatas Happy Asmara dan Video Wes Tatas

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord Wes Tatas dinyanyikan Happy Asmara.

Termasuk, video Wes Tatas di akhir tulisan ini.

Lagu Wes Tatas MP3 dapat didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, chord gitar Wes Tatas dilengkapi lirik lagu Wes Tatas dinyanyikan Happy Asmara.

(Intro) C G Am..

F G C..

C G

Tak eleng-eleng mbiyen

Am

Tau ngomong opo

F G

Arep ngancani aku tekan

C

Pungkase umurku

Dm E

Nanging saikine

Am

Kowe ninggal janjine...

F

Ibarat banyu mili...

G

Wes tekan segoro

C G Am

Cubo dadi aku kuat po atimu..

F G C

Mesti kowe sambat ora kuat..

Dm E Am G

Aku uwes ora pengen lara...

F

Atiku wes tenang..

G

wes tak anggep ilang...

C G

layangan sing tatas...

Am Em

Tondo tresnoku wis pungkas

F C

Mabur duwur ngalang-alang..

Dm G

Yen nibo dadi kenangan..

C G

Kowe sing tak eman-eman..

Am Em

Ninggalke roso kelaran..

F C

Opo iki wes takdire..

Dm G

Aku ikhlas aku pasrah..

C

Wes tak ngalah..

(Int.) C G Am Em

F D Dm G

C G Am Em

F C Dm G C G

C G Am

Cubo dadi aku kuat po atimu..

F G C

Mesti kowe sambat ora kuat..

Dm E Am G

Aku uwes ora pengen lara...

F

Atiku wes tenang..

G

wes tak anggep ilang...

Berikut, video musik Wes Tatas dalam chord Happy Asmara.

Itulah, chord Wes Tatas dinyanyikan Happy Asmara serta video YouTube Wes Tatas. ( Tribunlampung.co.id / Resky Mertarega Saputri )