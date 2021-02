Webtoon The First Night with the Duke, Spoiler Episode 31 Ripley Berkorban Untuk Duke

The First Night with the Duke

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, spoiler Webtoon The First Night with the Duke episode 31 yang bisa dilihat di aplikasi Webtoon Indonesia.

The First Night with the Duke adalah karangan penulis Hwang DoTol.

Webtoon The First Night with the Duke bercerita tentang Ripley yang terbangun dan menjadi tubuh orang lain yang tinggal dikerajaan.

Ia sadar bahwa sedang berada dalam dunia novel yang pernah ia baca tentang Putri Baron dan Duke.

Sadar hanya sebagai figuran, ia sibuk menikmati makanan dipesta

Sedang asik mekan ia didatangi putri baron, perasaan ingin memperingati hal buruk yang akan terjadi pada putri baron ingin sekali diungkap. Namun ia urungkan.

Ripley mabuk dan pingsan,ketika sadar ia melihat sudah ada Duke yang tidur disebelahnya tanpa busana

Apa yang akan terjadi antara Ripley dan Duke?

Untuk spoiler Webtoon The First Night with the Duke episode 31 dapat dilihat disini.

Sebelumnya, Webtoon The First Night with the Duke episode 30 bercerita Duke dan Nona Etoile datang kesebuah pesta dan menjadi buah bibir yang datang.

