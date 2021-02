Apakah Itu Cinta MP3 Ipank, Lirik Lagu, Chord Gitar, dan Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, lirik lagu Apakah Itu Cinta dinyanyikan Ipank.

Simak juga, chord gitar Apakah Itu Cinta dan video Ipank.

Dengarkan, lagu Apakah Itu Cinta MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming Apakah Itu Cinta

Berikut, lirik Apakah Itu Cinta serta chord gitar Apakah Itu Cinta dalam Ipank MP3.

[Intro] Am...

Am G

cinta.. apakah itu cinta..

Em G Am

bertanya.. tanpa sengaja..

Am G

cinta.. berkorban jiwa..

Em G Am

indah.. harum bermakna..

G C

he..ee..eee..ee..

G Am

ha..aa..aaa..

G C

hm..mm..mmm..mm..

G Am

ho.. itukah cinta..

Am G

cinta.. oh cinta suci..

Em G Am

jangan..lah kau nodai..

Am G

merintih.. diri sendiri..

F G Am

menangis.. diruang sunyi..

[Chorus]

Am G

perasaan yang tanpa kabar

Em Am

takkan tahu kapan dia datang

Am G

mulianya hati jernihkan pikiran

Em Am

siapkan iman kepada Tuhan..