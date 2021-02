Kantor Urusan Internasional dan UM Metro Gelar Webinar Series

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, METRO - Kantor Urusan Internasional (KUI) dan Kerja Universitas Muhammadiyah (UM) Metro gelar webinar series dengan melibatkan pemateri dari Hungaria dan Russia melalui zoom meeting pada 05 dan 10 Februari 2021.

Kepala KUI dan Kerja Sama UM Metro Fenny Thresia, S.Pd., M.Pd. menerangkan, webinar ini membahas dua topik seputar bahasa, budaya dan kehidupan sosial masyarakat di Hungaria dan Rusia.

"Topik pertama kita mengangkat tema bahasa, budaya dan kehidupan sosial masyarakat Eropa di mana pembicaranya adalah Ulrike Thumberger, seorang praktisi pendidikan dan bahasa di Hungaria," ujar Fenny Thresia.

Selanjutnya pada Rabu (10/2/2021), sambungnya, topik yang dibahas adalah North West of Russia: Experience of Development in Tourism and Foreign Student Mobility in Europe dengan pemateri Liumida yang tak lain adalah photo designer dan fresh graduated Master of International Relations warga negara Rusia.

Menurut Fenny Thresia, kegiatan ini juga melibatkan KUI dan Kerja Sama UM Jambi sebagai bentuk penerapan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara kedua lembaga.

"Dengan berkolaborasi (UM Jambi dan UM Metro), webinar ini disambut antusias oleh mahasiswa khususnya dengan jumlah peserta yang hampir mencapai 150 peserta di sesi pertama dan 100 peserta sesi kedua," tambahnya.

Masih dengan dosen PBI UM Metro, KUI dan Kerja Sama UM Metro terus berfikir kreatif untuk memberikan ilmu dan edukasi kepada civitas akademika terutama mahasiswa agar dapat melatih kemampuannya dalam berbahasa asing melalui listening interaktif dengan pembicara asli.

"Untuk webinar sesi ketiga yang insya Allah akan berlangsung pada 18 Februari 2021, kami akan melibatkan pembicara dari UK untuk membahas seputar LoA, IELTS, dan budaya belajar di sana yang bekerja sama dengan UM Jambi dan UM Sinjai," pungkasnya.

Selain informasi, KUI dan Kerja Sama UM Metro senantiasa memberikan doorprize kepada para mahasiswa (peserta) yang berani untuk bertanya kepada narasumber sebagai wujud apresiasi.(*)