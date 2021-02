Sampai Akhir MP3, Lirik Lagu, Chord Gitar, dan Video

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, lirik lagu Sampai Akhir dinyanyikan Judika.

Simak juga, chord gitar Sampai Akhir dan video Sampai Akhir.

Dengarkan, lagu Sampai Akhir MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

Streaming lagu Sampai Akhir

Berikut, lirik Sampai Akhir serta chord gitar Sampai Akhir dalam Judika MP3.

Intro:

C Am

F G C G

C Am

Kasih ku berjanji selalu menemani

F Dm G

Saat kau bersedih saat kau menangis

F C

Aaa.. kan ku jaga

F Dm G C

Aaa.. segenap cinta yang ada untukmu

#chorus:

C Am

Selama nafasku masih berdesah

Dm F G

Dan jantungku terus memanggil indah namamu

C Am

Takkan pernah hati ini mendua

F G C

Sampai akhir hidup ini

C Am

Kasih ku berjanji selalu menemani

F Dm G

Saat kau bersedih saat kau menangis

F C

Aaa.. kan ku jaga

F G

Aaa.. segenap cinta yang ada

F C

Aaa.. percayalah

F Dm G F

Aaa.. satu cintaku untukmu

[chorus]

C F

Selama nafasku masih berdesah

Dm F G

Dan jantungku terus memanggil indah namamu

C Am F

Takkan pernah hati ini mendua

Dm Em F

Sampai akhir hidup ini

Dm F-Am-G

Sampai akhir

C

hidup ini

• Terpesona MP3, Lirik Lagu, Chord Gitar, dan Video

• Chord Gitar Lagu Perfect Ed Sheeran

Simak, video YouTube Sampai Akhir dinyanyikan Judika.

Demikian, lirik lagu, chord gitar, serta video Sampai Akhir MP3 yang dinyanyikan Judika. ( Tribunlampung.co.id / Resky Mertarega Saputri )