Kucinta Kau Apa Adanya MP3 Once Mekel, Lirik Lagu, Chord Gitar, dan Video YouTube

[Intro] C D G F Em D G

C G Am

Kau boleh acuhkan diriku

F Em Dm

dan anggap ku tak ada

F G Am

Tapi takkan merubah

Dm

perasaanku..

F Dm G

Kepadamu..

C G Am

Ku yakin pasti suatu saat

F Em Dm

semua kan terjadi

F G Am

Kau kan mencintaiku

Dm

dan tak akan pernah…

F G

melepasku..

Reff 1

C

Aku mau mendampingi dirimu

Am D G

Aku mau cintai kekuranganmu

C E Am

S’lalu bersedia bahagiakanmu

E F Fm G C

Apapun terjadi… ku janjikan aku ada