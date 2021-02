Terpesona MP3, Chord Gitar dan Video Lagu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, lirik lagu Terpesona dinyanyikan New Nazareth.

F

Terpesona

Aku terpesona

C Am C F

Memandang (mandang) wajahmu yang manis

F

Terpesona

Aku terpesona

C F

Menatap (menatap) wajajmu yang manis

Bb F

Bagaimana mutiara bola (bola) matamu

C F

Bagaikan kain sutra lesungnya pipimu

F

Cantiknya kamu

F C

Eloknya kamu

Bb

Semua yang ada padamu

F

Membuat aku jadi gelisah

C F

Sampai aku terjadi dari mimpiku

F

Terpesona

Aku terpesona

C Am C F

Memandang (mandang) wajahmu yang manis

F

Terpesona

Aku terpesona

C F

Menatap (menatap) wajajmu yang manis

Bb F

Bagaimana mutiara bola (bola) matamu

C F

Bagaikan kain sutra lesungnya pipimu

F

Cantiknya kamu

F C

Eloknya kamu

Bb

Semua yang ada padamu

F

Membuat aku jadi gelisah

C F

Sampai aku terjadi dari mimpiku

