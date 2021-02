Generasi Terbaru All New Honda PCX Sapa Masyarakat Lampung

PT. Tunas Dwipa Matra (TDM) selaku main dealer sepeda motor Honda di Lampung secara resmi memperkenalkan Sepeda motor skutik premium, All New Honda PCX dan All New Honda PCX e:HEV di Event Virtual Launching melalui Live Instagram @Hondaloverlampung yang di selenggarakan pada hari Sabtu, 13 Februari 2021.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, - PT. Tunas Dwipa Matra (TDM) selaku main dealer sepeda motor Honda di Lampung secara resmi memperkenalkan Sepeda motor skutik premium, All New Honda PCX dan All New Honda PCX e:HEV di Event Virtual Launching melalui Live Instagram @Hondaloverlampung yang di selenggarakan pada hari Sabtu, 13 Februari 2021.

Dalam kegiatan ini, turut dimeriahkan dengan berbagai macam kegiatan diantaranya Honda Giveaway, Virtual Exhibition, Community Gathering, Live Music Jazz serta Customer Gathering.

Selain itu ada berbagai hadiah menarik bagi para penonton mulai dari Helm, Jaket, Kaos, serta e-money jutaan rupiah. Kegiatan ini semua dilakukan sesuai anjuran pemerintah sehingga dilakukan secara virtual dan kegiatan ini tetap menerapkan protokol kesehatan.

TDM juga menawarkan program khusus bagi konsumen pecinta skutik premium Tanah Air yang menyenangi sensasi berkendara nyaman dengan teknologi tinggi ini berupa special gift jaket dan remote cover untuk pembelian sepeda motor New PCX 160 pada periode Februari Hingga April 2021.

Selain itu konsumen juga bisa mendapatkan potongan tenor hingga 4 bulan.

General Manager Marketing TDM Dony Ronaldo mengatakan All New Honda PCX series memiliki performa tinggi dan nyaman dikendarai di berbagai situasi.

Hal ini diperkuat dengan komitmen kami terhadap seluruh konsumen Honda di Lampung untuk selalu memberikan layanan terbaik di jaringan penjualan dan servis yang tersebar di seluruh wilayah di Lampung, yang tetap memperhatikan protokol kesehatan.

“Konsumen yang ingin melakukan pembelian unit ini cukup mudah, konsumen bisa menghubungi ke dealer terdekat tempat tinggal konsumen melalui link bit.ly/TDMLampung atau bisa mengunjungi dealer resmi sepeda motor Honda di Lampung karena dealer Honda masih terus beroperasional ditengah-tengah pandemi virus corona untuk tetap memberikan pelayanan kepada konsumen setia sepeda motor Honda dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.” Terangnya.

All New Honda PCX dan All New Honda PCX e:HEV di luncurkan dengan perubahan menyeluruh pada mesin, rangka, desain dan fitur yang semakin canggih.

Motor produksi anak bangsa ini siap untuk semakin memberikan kebanggaan dan menjadi cerminan gaya hidup pecinta skutik premium Tanah Air yang menyenangi sensasi berkendara nyaman dengan teknologi tinggi.