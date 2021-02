LDR Layang Dungo Restu  MP3 Happy Asmara, Lirik Lagu, Chord Gitar, dan Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, lirik lagu LDR Layang Dungo Restu dinyanyikan Happy Asmara.

Simak juga, chord gitar LDR Layang Dungo Restu dan video Happy Asmara.

Dengarkan, lagu LDR Layang Dungo Restu MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming LDR Layang Dungo Restu

Lagu berjudul Layang Dungo Restu (LDR) yang dinyanyikan Happy Asmara dirilis pada 8 Desember 2020.

Kini, lagu Layang Dungo Restu (LDR) trending di YouTube.

Berikut, lirik LDR Layang Dungo Restu serta chord gitar LDR Layang Dungo Restu dalam Happy Asmara MP3.

Am Em G Am

G Am G Em Am

Am Em

tak tulis layang kangen iki dinggo kowe

G Am

soyo ngampet gede roso katresnanku..

Am Em

snadyan adoh pangonmu ra bakal tak lale'ke..

G Em Am

tunggulahku dan jaga hatimu untukku..

Em Am

donga'no aku karo restumu..

G Am

sabar ngenteni tekan baliku..

Em Am

tak jogo roso kanggo awakmu..

G Em Am

semoga dirimu juga begitu..