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Chord Gitar

Starla  MP3 Virgoun, Lirik Lagu, Chord Gitar, dan Video YouTube

Simak, lirik lagu Starla dinyanyikan Virgoun. Dan juga, chord gitar Starla dan video Virgoun.

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Ilustrasi. Simak, lirik lagu, chord gitar, serta video Starla MP3 yang dinyanyikan Virgoun.  

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID –  Simak, lirik lagu Starla dinyanyikan Virgoun.

Simak juga, chord gitar Starla dan video Virgoun.

Dengarkan, lagu Starla MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming Starla

Berikut, lirik Starla a serta chord gitar Starla dalam Virgoun MP3.

[Intro] F G C Am F G C C7
        F G C A  F G C

C                         F
Ku tuliskan kenangan tentang
           G                       C
Caraku menemukan dirimu
 Am                        Dm
tentang apa yang membuatku mudah
     G                            C
Berikan hatiku padamu...

C                      F
Takkan habis sejuta lagu
          G                                    C
Untuk menceritakan cantikmu
 Am                           Dm
Kan teramat panjang puisi
       G                               C
Tuk menyuratkan cinta ini..

[Reff]
                      F                  G
  Telah habis sudah cinta ini
                C           G       A
  Tak lagi tersisa untuk dunia
                     Dm
  Karena tlah kuhabiskan
                    G                           C  F C F
  Sisa cintaku hanya untukmu..

C                                F
Aku pernah berfikir tentang
                 G             C
Hidupku tanpa ada dirimu
 Am                   Dm
Dapatkah lebih indah dari
         G                          C
Yang ku jalani sampai kini..

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Penulis: Putri Salamah
Editor: Resky Mertarega Saputri
Sumber: Tribun Lampung
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