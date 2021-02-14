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Starla MP3 Virgoun, Lirik Lagu, Chord Gitar, dan Video YouTube
Simak, lirik lagu Starla dinyanyikan Virgoun. Dan juga, chord gitar Starla dan video Virgoun.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, lirik lagu Starla dinyanyikan Virgoun.
Simak juga, chord gitar Starla dan video Virgoun.
Dengarkan, lagu Starla MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.
Berikut, lirik Starla a serta chord gitar Starla dalam Virgoun MP3.
[Intro] F G C Am F G C C7
F G C A F G C
C F
Ku tuliskan kenangan tentang
G C
Caraku menemukan dirimu
Am Dm
tentang apa yang membuatku mudah
G C
Berikan hatiku padamu...
C F
Takkan habis sejuta lagu
G C
Untuk menceritakan cantikmu
Am Dm
Kan teramat panjang puisi
G C
Tuk menyuratkan cinta ini..
[Reff]
F G
Telah habis sudah cinta ini
C G A
Tak lagi tersisa untuk dunia
Dm
Karena tlah kuhabiskan
G C F C F
Sisa cintaku hanya untukmu..
C F
Aku pernah berfikir tentang
G C
Hidupku tanpa ada dirimu
Am Dm
Dapatkah lebih indah dari
G C
Yang ku jalani sampai kini..
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