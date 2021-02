Starla  MP3 Virgoun, Lirik Lagu, Chord Gitar, dan Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, lirik lagu Starla dinyanyikan Virgoun.

[Intro] F G C Am F G C C7

F G C A F G C

C F

Ku tuliskan kenangan tentang

G C

Caraku menemukan dirimu

Am Dm

tentang apa yang membuatku mudah

G C

Berikan hatiku padamu...

C F

Takkan habis sejuta lagu

G C

Untuk menceritakan cantikmu

Am Dm

Kan teramat panjang puisi

G C

Tuk menyuratkan cinta ini..

[Reff]

F G

Telah habis sudah cinta ini

C G A

Tak lagi tersisa untuk dunia

Dm

Karena tlah kuhabiskan

G C F C F

Sisa cintaku hanya untukmu..

C F

Aku pernah berfikir tentang

G C

Hidupku tanpa ada dirimu

Am Dm

Dapatkah lebih indah dari

G C

Yang ku jalani sampai kini..