Aisyah  MP3 Sabyan Gambus, Lirik Lagu, Chord Gitar, dan Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, lirik lagu Aisyah dinyanyikan Sabyan Gambus.

Simak juga, chord gitar Aisyah dan video Sabyan Gambus.

Dengarkan, lagu Aisyah MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming Aisyah

Berikut, lirik Aisyah serta chord gitar Aisyah dalam Sabyan Gambus MP3.

(Intro)

Am Dm G C

F B E

Am Dm

mulia indah cantik berseri..

G C

kulit putih bersih merah dipipimu

F B

Dia Aisyah, putri Abu Bakar

E

Istri Rasulullah..

Am Dm

sungguh sweet Nabi mencintamu..

G C

hingga Nabi minum di bekas bibirmu

F B

bila dia marah.. Nabi kan bermanja

E

mencubit hidungnya..

(Reff)

Am Dm G

Aisyah.. romantisnya cintamu dengan Nabi

C F

dengan Baginda kau pernah main lari-lari

Dm B

selalu bersama.. hingga ujung nyawa

E

Kau di samping Rasulullah..

Am

Aisyah.. sungguh manis

Dm G

oh sirah kasih cintamu..

C F

bukan persis novel mula benci jadi rindu

Dm

Kau istri tercinta..

B

Ya Aisyah Ya Humairah

E Am

Rasul sayang, kasih Rasul cintamu..

(Intro)

Am Dm G C

F B E Am Dm

mulia indah cantik berseri..

G C

kulit putih bersih merah di pipimu

F B

Dia Aisyah, putri Abu Bakar

E

Istri Rasulullah..

Am Dm

sungguh sweet Nabi mencintamu..

G C

bila lelah nabi baring di jilbabmu

F B

seketika.. kau pula bermanja

E

mengikat rambutnya..

(Reff)

Am Dm G

Aisyah.. romantisnya cintamu dengan Nabi

C F

dengan Baginda kau pernah main lari-lari

Dm B

selalu bersama.. hingga ujung nyawa

E

Kau disamping Rasulullah..

Am

Aisyah.. sungguh manis

Dm G

oh sirah kasih cintamu..

C F

bukan persis novel mula benci jadi rindu

Dm

Kau istri tercinta..

B

Ya Aisyah Ya Humairah

E Am

Rasul sayang, kasih Rasul cintamu..

Baca juga: LDR Layang Dungo Restu MP3 Happy Asmara, Lirik Lagu, Chord Gitar, dan Video YouTube

Baca juga: Tresno Ra Bakal Ilang MP3 Loro Ati Official, Lirik Lagu, Chord Gitar, dan Video Youtube

Simak, video YouTube Aisyah dinyanyikan Sabyan Gambus.

Demikian, lirik lagu, chord gitar, serta video Aisyah MP3 yang dinyanyikan Sabyan Gambus. ( Tribunlampung.co.id / Putri Salamah )