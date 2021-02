Despacito  MP3 Luis Fonsi feat Daddy Yankee, Lirik Lagu, Chord Gitar, dan Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, lirik lagu Despacito dinyanyikan Luis Fonsi feat Daddy Yankee.

[Intro]

Ay...

Fonsi

Oh oh...

Oh no, oh no...

Oh...

Yeah...

Dididiri Daddy

Go!

Bm G

Si, sabes que ya llevo rato mirándote

D A

Tengo que bailar contigo hoy(DY)

Bm G

Vi, que tu mirada ya estaba llamándome

D A

Muéstrame el camino que yo voy (oh)

[Verse 1]

Bm G

Tú, tú eres el imán y yo soy el metal

D

Me voy acercando y voy armando el plan

A

Solo con pensarlo se acelera el pulso (oh yeah)

Bm G

Ya, ya me está gustando más de lo normal

D

Todos mis sentidos van pidiendo más

A

Esto hay que tomarlo sin ningún apuro

[Chorus]

Bm

Despacito

G

Quiero respirar tu cuello despacito

D

Deja que te diga cosas al oído

A

Para que te acuerdes si no estás conmigo

Bm

Despacito

G

Quiero desnudarte a besos despacito

D

Firmo en las paredes de tu laberinto

A

Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito

A

Sube sube sube, sube sube...

[Post-Chorus]

Bm

Quiero ver bailar tu pelo

G

Quiero ser tu ritmo

D

Que le enseñes a mi boca

A

Tus lugares favoritos (favorito, favorito baby)

Bm G

Déjame sobrepasar tus zonas de peligro

D

Hasta provocar tus gritos

A

Y que olvides tu apellido