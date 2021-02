Webtoon Lets Meet in the Next Life, Spoiler Episode 26, Doyoon dan Seo Ho Bertengkar?

Ilustrasi. Simak, spoiler Webtoon Lets Meet in the Next Life episode 26 yang bisa dilihat di aplikasi Webtoon Indonesia karya penulis Lee Hey.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, spoiler Webtoon Lets Meet in the Next Life episode 26 yang bisa dilihat di aplikasi Webtoon Indonesia.

Webtoon Lets Meet in the Next Life merupakan karya penulis Lee Hey.

Webtoon Lets Meet in the Next Life bercerita tentang Yoon Joo Won yang memasuki umur 19 tahun dan berharap dapat bertemu orang yang disukainya saat umur 18 tahun.

Cerita bermula saat Yoon Joo Won dan Seo Ha bertemu saat masih kecil karena insidn kecil dari keduanya.

Yoon Joo Won memiliki sifat yang terlalu dewasa dari umurnya saat itu, sedangkan Seo Ha memiliki sifat yang kekanak-kanakan.

Yoon Joo Won memanggil dirinya sebagai penyihir karena ia selalu meninggal dan reinkarnasi kembali.

Saat reinkarnasi Yoon Joo Won selalu mengingat setiap kejadian dikehidupan sebelumnya.

Untuk spoiler Webtoon Lets Meet in the Next Life episode 26 dapat dilihat disini.

Sebelumnya, di episode 25, Yoon Joo Won mengajak Seo Ho untuk berkencan dengannya.

Seo Ho yang bingung hanya mengatakan bahwa itu terlalu tiba-tiba untuknya berkencan dengan gadis yang baru ditemuinya.

