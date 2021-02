Chord dan Lirik Korban Janji MP3, Guyon Waton Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord gitar Korban Janji dinyanyikan Guyon Waton.

Simak juga, lirik lagu Korban Janji dan video Korban Janji.

Dengarkan, lagu Korban Janji MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Korban Janji

Berikut, lirik Korban Janji serta chord gitar Korban Janji dalam Guyon Waton MP3.

Intro : F G C Am

Dm G C

F G C Am

Tanpo welas kowe lungo mbiyen kae

Dm G C

ra ono mesakne aku sitek wae

F G

ngabekti tresno anyarmu

Em Am

lalu kau tinggalkan aku

Dm G C

tersakiti sendiri di malam itu

F G C Am

Kowe lungo pas aku sayang sayange

Dm G C

tanpo pamit kowe ngadoh ngono wae

F G

aku ra ngerti salahku

Em Am

dan kau campakkan diriku

Dm G C

bersanding dengan kekasih barumu

Reff :

F G

Abot tak trimo

C Am

kanti ikhlas legowo

Dm G

sing tak arep kowe

C

ra disio-sio

F G

ben cukup mung aku

Em Am

korban janji manismu

Dm G

udan bledek kang dadi

C

saksiku

Song: F G Em Am Dm G C

F G Em Am Dm G C