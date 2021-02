Chord dan Lirik Lagu Kehilangan MP3 Firman Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Kehilangan dinyanyikan Firman.

Intro : Am E Am E Am E..Am



Am G C

ku coba ungkap tabir ini

Dm A Dm

kisah antara kau dan aku

G C

terpisahkan oleh ruang dan waktu

Dm E Am ..E

menyudutkanmu meninggalkanku



Am G C

ku merasa tlah kehilangan

Dm A Dm

cintamu yang tlah lama hilang

G C

kau pergi jauh karena salahku

Dm E Am

yang tak pernah menganggap kamu ada



G C

asmara memisahkan kita

Dm E Am

mengingatkanku pada dirimu

G C F

gelora mengingatkanku

Dm E

bahwa cintamu tlah merasuk jantungku



Reff:

Am Dm

sejujurnya ku tak bisa

G C ..E

hidup tanpa ada kamu aku gila

Am Dm

seandainya kamu bisa

G C

mengulang kembali lagi cinta kita

Dm E Am

takkan ku sia-siakan kamu lagi ..



Musik : Am E Am E Am E.. Am

C G F E

Am

.

G C

asmara memisahkan kita

Dm E Am

mengingatkanku pada dirimu

G C F

gelora mengingatkanku

Dm E

Bahwa cintamu tlah merasuk jantungku



Reff 2:

Am Dm

sejujurnya ku tak bisa

G C ..E

hidup tanpa ada kamu aku gila

Am Dm

seandainya kamu bisa

G C

mengulang kembali lagi cinta kita

Am Dm

sejujurnya ku tak bisa

G C

hidup tanpa ada kamu aku gila

Dm E Am

takkan ku sia-siakan kamu lagi ...

Dm E Am

takkan ku sia-siakan kamu lagi ...



Outro : Am

Profil Firman

Firman Siagian atau yang dikenal dengan Firman merupakan seorang penyanyi berkebangsaan Indonesia.

Firman lahir di Balige, Toba Samosir, 3 November 1978.