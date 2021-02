Spoiler Webtoon The First Night with the Duke episode 32, Duke Larang Ripley Berbisnis?

Ilustrasi. Simak, spoiler Webtoon The First Night with the Duke episode 32 karangan penulis Hwang DoTol yang bisa dilihat di aplikasi Webtoon Indonesia.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, spoiler Webtoon The First Night with the Duke episode 32 yang bisa dilihat di aplikasi Webtoon Indonesia.

The First Night with the Duke adalah karangan penulis Hwang DoTol.

Webtoon The First Night with the Duke bercerita tentang Ripley yang terbangun dan menjadi tubuh orang lain yang tinggal dikerajaan.

Ia sadar bahwa sedang berada dalam dunia novel yang pernah ia baca tentang Putri Baron dan Duke.

Sadar hanya sebagai figuran, ia sibuk menikmati makanan dipesta

Sedang asik mekan ia didatangi putri baron, perasaan ingin memperingati hal buruk yang akan terjadi pada putri baron ingin sekali diungkap. Namun ia urungkan.

Ripley mabuk dan pingsan,ketika sadar ia melihat sudah ada Duke yang tidur disebelahnya tanpa busana

Apa yang akan terjadi antara Ripley dan Duke?

Untuk spoiler Webtoon The First Night with the Duke episode 32 dapat dilihat disini.

Sebelumnya, Webtoon The First Night with the Duke episode 31, bercerita saat Ripley sedang menghafal bacaan untuk pernikahan.

