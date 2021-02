Chord dan Lirik Lagu Cantik MP3 Kahitna Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord gitar Cantik dinyanyikan Kahitna.

Simak juga, lirik lagu Cantik dan video Cantik.

Dengarkan, lagu Cantik MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Cantik

Berikut, lirik Cantik serta chord gitar Cantik dalam Kahitna MP3.

[Intro] C

C F C

Cantik… ingin rasa hati berbisik

F Em Dm

Untuk melepas keresahan dirimu oh

[*]

C F C

Cantik… bukan ku ingin menganggumu

F Em Dm

Tapi apa arti merindu selalu wowo wo

[#]

F Dm

Walau mentari terbit di utara

F Bb G

Hatiku hanya untukmu

[Reff]

C Am

Ada hati yang termanis dan penuh cinta

Dm G

Tentu saja kan ku balas seisi jiwa

C Am

Tiada lagi tiada lagi yang ganggu kita

Dm F G C

Ini kesungguhan sungguh aku sayang kamu