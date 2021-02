Chord dan Lirik Lagu Bintang 14 Hari MP3 Kangen Band Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord gitar Bintang 14 Hari dinyanyikan Kangen Band.

Simak juga, lirik lagu Bintang 14 Hari dan video Bintang 14 Hari.

Dengarkan, lagu Bintang 14 Hari MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Bintang 14 Hari

Berikut, lirik Bintang 14 Hari serta chord Bintang 14 Hari dalam Kangen Band MP3.

Intro: C..F..C..G..

C F

(Empat belas) 14 hari

G C

kumencari dirimu

C F

untuk menanyakan

G C

di manakah dirimu..

C F

(Empat belas) 14 hari

G C

ku datangi rumahmu

C F

agar engkau tahu

G C

tertatih ku menunggumu..

F G C

Aku.. kangen sama kamu

F G C

apa kamu udah nggak sayang aku..

C F

Maafkanlah aku

G C

lari dari kenyataan

C F

bukan karna aku

G C

tak punyai rasa sayang..