Chord dan Lirik Lagu Wes Tatas MP3 Happy Asmara Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Wes Tatas dinyanyikan Happy Asmara.

Simak juga, lirik lagu Wes Tatas dan video Wes Tatas.

Dengarkan, lagu Wes Tatas MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Wes Tatas

Berikut, lirik Wes Tatas serta chord Wes Tatas dalam Happy Asmara MP3.

(Intro) C G Am..

F G C..

C G

Tak eleng-eleng mbiyen

Am

Tau ngomong opo

F G

Arep ngancani aku tekan

C

Pungkase umurku

Dm E

Nanging saikine

Am

Kowe ninggal janjine...

F

Ibarat banyu mili...

G

Wes tekan segoro

C G Am

Cubo dadi aku kuat po atimu..

F G C

Mesti kowe sambat ora kuat..

Dm E Am G

Aku uwes ora pengen lara...

F

Atiku wes tenang..

G

wes tak anggep ilang...

C G

layangan sing tatas...

Am Em

Tondo tresnoku wis pungkas

F C

Mabur duwur ngalang-alang..

Dm G

Yen nibo dadi kenangan..