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Spoiler Webtoon Shine On You Episode 32, Jiwoo Mendaftarkan Hajun ke Akademi Untuk Persiapan Audisi
Berikut ini adalah spoiler Webtoon Shine On You Episode 32 yang bakal tayang di aplikasi Webtoon Indonesia.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, spoiler Webtoon Shine On You Episode 32 yang bakal tayang di aplikasi Webtoon Indonesia.
Webtoon Shine On You episode 32 sudah bisa dibaca pada Minggu pekan ini.
Webtoon ini bercerita tentang Jiwoo gadis cantik yang dengan dua anak kecil bernama Hajun dan Hayul.
Jiwoo yang tinggal dengan ibunya , ia orang yang tekun, pekerja keras dan selalu ceria.
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Jiwoo menyukai Woorin teman kecilnya.
Namun, rupanya Hajun juga menyukai Jiwoo saat pertama kali bertemu.
Webtoon Shine On You bergenre romantis.
Webtoon ini adalah karya ARI.
Webtoon Shine On You bisa dibaca di aplikasi Webtoon Indonesia.
Pada Webtoon Shine On You episode 31, Woorin menunggu di depan rumah Jiwoo, tidak disengaja ia bertemu Hajun.
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spoiler Webtoon Shine On You
spoiler Webtoon Shine On You episode 32
aplikasi Webtoon Indonesia.
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