Chord dan Lirik Lagu Menepi MP3 Guyon Waton Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Menepi dinyanyikan Guyon Waton.

Simak juga, lirik lagu Menepi dan video Menepi.

Dengarkan, lagu Menepi MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Menepi

Berikut, lirik Menepi serta chord Terlalu Manis dalam Guyon Waton MP3.

Intro : F G Em Am Dm G C..

F G E Am Dm G C..

C Em

Kau yang pernah

Am -G

Singgah disini

F Em

Dan cerita yang dulu

Dm G

Kau ingatkan kembali

C Em

Tak mampu aku

Am -G

Tuk mengenang lagi

F G

Biarlah kenangan kita

C

Pupus di hati..

*)

F G

Tak ada waktu kembali

Em Am

Untuk mengulang lagi

Dm G C

Mengenang dirimu diawal dulu..

F G

Ku tahu dirimu dulu

E Am -A

Hanya meluangkan waktu

Dm G C

Sekedar melepas kisah sedihmu..

Reff I:

F G

Mencintai dalam sepi

Em Am

Dan rasa sabar mana lagi

Dm G

Yang harus kupendam dalam

Gm C

Mengagumi dirimu..

F G

Melihatmu genggam tangannya

Em -E Am

Nyaman didalam pelukannya

Dm -Em

Yang mampu membuatku

Fm G C

terdadar..dan sedikit menepi..