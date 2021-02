Chord dan Lirik Lagu Gaun Merah MP3 Sonia Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Gaun Merah dinyanyikan Sonia.

Simak juga, lirik lagu Gaun Merah dan video Gaun Merah.

Dengarkan, lagu Gaun Merah MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Gaun Merah

Berikut, lirik Gaun Merah serta chord Gaun Merah dalam Sonia MP3.

Intro:

C Am Dm G

A Am A Am A Am

Am C

saat gerimis datang

G

membasahi gaun merahku

F -G

yang engkau berikan untukku

Am C

kini gaun merah ini

G

hanya menjadi saksi bisu

F

saat kau tinggalkan diriku

Dm Am

terbuai aku dalam mulut manismu

G

yang penuh dengan janji palsu

Am

seakan semuanya indah..

Dm Am

terpuruk aku di dalam lembah cinta

G

yang membuat mataku buta

C

kar'na diriku selama ini

E

tak tau dirimu mendua

Chorus :