Chord dan Lirik Lagu Menghitung Hari MP3 Anda Dilengkapi Video YouTube

[intro] Dm Am Dm G

Dm F C

Menghitung hari detik demi detik

Dm G C

Menunggu itu kan menjemukan

Dm G C Am

Tapi ku sabar menanti jawabmu

Dm G

Jawab cintamu,,,

Dm G C

Jangan kau pergi harapkan padaku

Dm G C

Seperti ingin tapi tak ingin

Dm G C Am

Yang aku minta tulus hatimu

Dm G

Bukan pura pura,,,

[chorus]

C G Am F

Jangan pergi dari cintaku

Dm G

Biar saja tetap denganku

Dm G C Am

Biar semua tahu adanya

Dm G C

Dirimu memang punyaku

[intro] Dm Am Dm G