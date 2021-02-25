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Chord dan Lirik Lagu Seperti Kisah MP3 Rizky Febian Dilengkapi Video YouTube
Berikut lirik lagu, chord gitar, serta video Seperti Kisah MP3 yang dinyanyikan Rizky Febian.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Seperti Kisah dinyanyikan Rizky Febian.
Simak juga, lirik lagu Seperti Kisah dan video Seperti Kisah.
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Berikut, lirik Seperti Kisah serta chord Seperti Kisah dalam Rizky Febian MP3.
D
seperti kisah
Am D
yang pernah ada
G C
kaulah bidadari hati
D
kita bersama
Am D
buat cerita
G C
cinta antara kita
Bm
ku pernah terluka
Em
kadang tak berdaya
F#m
kau slalu ada
Am D F#m
buatku tertawa
Bm Em A
dan lupakan lara
Reff :
D
tak tau bagaimana
Am D G
aku tanpa dirimu
Gm F#m
tak pernah terbayangkan
Bm Em Em-F#m-G A-A
sepi merindu
D
ku mohon padamu
Am D G
tetaplah kau di sampingku
A F# Bm
hilangkan ragu
E
semua yang kan mengganggu
Em-F#m-G-A
ku cinta pa-da-mu
(D)
kasihku
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