Breaking News:

Chord Gitar

Chord dan Lirik Lagu Seperti Kisah MP3 Rizky Febian Dilengkapi Video YouTube

Berikut lirik lagu, chord gitar, serta video Seperti Kisah MP3 yang dinyanyikan Rizky Febian.

zoom-inlihat foto Chord dan Lirik Lagu Seperti Kisah MP3 Rizky Febian Dilengkapi Video YouTube
youtube.com
Ilustrasi. lirik lagu, chord gitar, serta video Seperti Kisah MP3 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Seperti Kisah dinyanyikan Rizky Febian.

Simak juga, lirik lagu Seperti Kisah dan video Seperti Kisah.

Dengarkan, lagu Seperti Kisah MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Seperti Kisah

Berikut, lirik Seperti Kisah serta chord Seperti Kisah dalam Rizky Febian MP3.

D
seperti kisah
              Am D
yang pernah ada
         G         C
kaulah bidadari hati

           D
kita bersama
        Am D
buat cerita
         G      C
cinta antara kita

Bm
ku pernah terluka
Em
kadang tak berdaya
F#m
kau slalu ada
Am        D F#m
buatku tertawa
Bm            Em A
dan lupakan lara

Reff :
      D
tak tau bagaimana
Am     D      G
aku tanpa dirimu
        Gm           F#m
tak pernah terbayangkan
Bm        Em   Em-F#m-G A-A
sepi merindu

D
ku mohon padamu
Am             D       G
tetaplah kau di sampingku
A    F#       Bm
hilangkan ragu
                     E
semua yang kan mengganggu
      Em-F#m-G-A
ku cinta pa-da-mu
(D)
kasihku

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Tags
chord gitar lagu
Seperti Kisah
chord gitar Seperti Kisah
Seperti Kisah MP3
lirik lagu Seperti Kisah
Lirik Seperti Kisah
Tribunlampung.co.id
video YouTube Seperti Kisah
Rizky Febian
YouTube Music
Berita Terkait :#Chord Gitar
Penulis: Resky Mertarega S
Editor: romi rinando
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
Video Pilihan
Ajudan Bingung Lihat Sikap Presiden Jokowi saat Melayat Viktor Sirait, Paling Beda dari Pelayat Lain
Ajudan Bingung Lihat Sikap Presiden Jokowi saat Melayat Viktor Sirait, Paling Beda dari Pelayat Lain
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan