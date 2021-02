Chord dan Lirik Lagu Patah Hati MP3 Guyon Waton Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Patah Hati dinyanyikan Guyon Waton.

(Intro)

F G Em Am

Dm Fm G

C F

mungkinkah hati untukmu

G C -G/B

kuberikan tak sedikit waktu

Am Dm

mencoba katakan 'tuk hadapi

F G C

meski tak mampu sembuhkan lukamu

C F

seiring waktu berganti

G C -G/B

tetap kujaga indahnya senyummu

Am Dm

berharap kau tahu arti diriku

F G C

mencintaimu meski kau pun tak tahu

(Chorus)

F G

kau pun pergi kembali dengannya

Em E A

mencoba memaafkan dirinya

Dm

melupakan sakitmu

G C

yang pernah dibuat dirinya

F G

tak pernah dirimu mencoba mengerti

Em E A

sedikit arti diriku di sini

Dm G

patah hati karena kau kembali

C

dengannya

(Int.)

Am Em F C

Am Em F G Am Am-Am-G

C F

seiring waktu berganti

G C

tetap kujaga indahnya senyummu

Am Dm

berharap kau tahu arti diriku

F G C

mencintaimu meski kau pun tak tahu