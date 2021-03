Chord dan Lirik Lagu Aku di Matamu MP3 Armada Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Aku di Matamu dinyanyikan Armada.

lirik lagu Aku di Matamu

lagu Aku di Matamu

lirik Aku di Matamu serta chord Aku di Matamu dalam Armada MP3.

Intro: G D F C D

G D

Kita telah berjanji

F E

Untuk tak saling menyakiti

Am E

Sulit ku mengerti

Am E

Begitu mudahnya kau ingkari

G D

Katakan salahku

F E

Tolong kau jelaskan padaku

Am E

Isi di hatimu

Am D

Karena ku berhak tahu

G B Em E

Apakah aku sejahat itu di matamu

Am G

Sehingga kamu tak mau lagi

D

dekat denganku

G B Em E

Apakah aku seburuk itu di hidupmu

Am Bm C D G

Salahku di mana kau lupakan semua tentang kita

G D

Kita telah berjanji

F E

Untuk tak saling menyakiti

Am E

Aku tak mengerti

Am D

Alasan engkau pergi

G B Em E

Apakah aku sejahat itu di matamu

Am G

Sehingga kamu tak mau lagi

D

dekat denganku

G B Em E

Apakah aku seburuk itu di hidupmu

Am Bm C

Salahku di mana kau lupakan

D G

semua tentang kita