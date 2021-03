Chord dan Lirik Lagu Cerito Loro MP3 Happy Asmara Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Cerito Loro dinyanyikan Happy Asmara.

Simak juga, lirik lagu Cerito Loro dan video Cerito Loro.

Dengarkan, lagu Cerito Loro MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Cerito Loro

Berikut, lirik Cerito Loro serta chord Cerito Loro dalam Happy Asmara MP3.

Intro : C G/B Am G

F Em Dm G C..

C G/B Am A

tak tembangke lagu iki

Dm

kanggo sliramu sing paling

G

tak tresnani..

Em E Am

getun ati iki, aku ra nepati janji

Dm

aku lungo tanpo kondo

G ..F G

mergo kedanan wong lio..

C G/B Am A

kelingan mbiyen dewe ketemu

Dm G

kowe janji ra bakal ngelarani atiku

-F Em E

segampang iki caramu

Am

mupus roso trenoku

Dm

aku ra bakal lali

G C

tekan kapan ra bakal tak ngapurani..

Dm G

kowe lungo ninggal aku, atiku loro

E Am

ora nyongko kowe gampang keno godho

Dm G

aku ra iso nompo lehmu dolanan tresno

F G

tak akoni pancen.. aku iki..

C

dudu sopo-sopo..

Reff :

F

seng gede pangapuramu

G

lungaku ninggal tatu

C

wes gawe loro atimu..