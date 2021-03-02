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Chord Gitar

Chord dan Lirik Lagu Hilmira MP3 Dhika Fawaz Dilengkapi Video YouTube

Berikut lirik lagu, chord gitar, serta video Hilmira MP3 yang dinyanyikan Dhika Fawaz

zoom-inlihat foto Chord dan Lirik Lagu Hilmira MP3 Dhika Fawaz Dilengkapi Video YouTube
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Ilustrasi. lirik lagu, chord gitar, serta video Hilmira MP3 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Hilmira dinyanyikan Dhika Fawaz.

Simak juga, lirik lagu Hilmira dan video Hilmira.

Dengarkan, lagu Hilmira MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Hilmira

Berikut, lirik Hilmira serta chord Hilmira dalam Dhika Fawaz MP3.

Intro: F Fm Em A
Dm Fm G

C                          Cmaj7
Awal berjumpa kulihat dirimu
C7                  F
 Kutemukan semua
Fm           Em       D#m
 Arti dari ketulusan
Dm    G   C    G
 dan bahagia

C                                        Cmaj7
Semua keindahan yang telah kau berikan
C7                  F
Kuingin kau selalu
Fm           Em       D#m
Bersamaku
Dm    G   C    G
percayalah

F                  G        F
Kan kujaga dirimu
Em                         Am                         A
Selagi kau masih menunggu yang pasti
Dm
Meski melewati
Fm      G        C       G
suka dan duka

C                Cmaj7
Hilmira. . . sadarkah dirimu
C7                              F 
Saat kau berada di sampingku
Fm                Em   D#m
Semua lara hati
Dm    G   C    G
Yang akan mati

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Hilmira
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Penulis: Resky Mertarega S
Editor: romi rinando
Sumber: Tribun Lampung
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