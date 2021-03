Chord dan Lirik Lagu Salah Tompo MP3 Esa Risty ft Wandra Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Salah Tompo dinyanyikan Esa Risty ft Wandra.

Simak juga, lirik lagu Salah Tompo dan video Salah Tompo.

Dengarkan, lagu Salah Tompo MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Salah Tompo

Berikut, lirik Salah Tompo serta chord Salah Tompo dalam Esa Risty ft Wandra MP3.

Intro : Am..Dm..G..C..

F..Dm..E.....

Am Dm

…Semendal rasane ati..

G Am

…Krungu kabar riko wes duwe ganti

Am Dm

Sing eleng tah bengen ambi janjine

G Am

…Masio paran seng arep ninggalne

Am Dm

Kurang paran isun iki..

G Am

…Kabeh penjaluke wes sun turuti..

Am Dm

Paribasan nggayuh ulan sun labuhi

G Am

….Apuwo riko mageh seng ngerti..

Music: Am..F..G..E..

F..G..E.....

[Reff:]

Am Dm

Ojo salah tompo..ojo salah trimo

G C Am E

Gampang percoyo omongane wong liyo…

Am Dm

Seng ono niatan …isun golet ganti

G E Am

Mergo mung riko.. hang isun welasi..