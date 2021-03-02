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Chord Gitar

Chord dan Lirik Lagu Seharusnya Aku MP3 Elsa Pitaloka Dilengkapi Video YouTube

Berikut lirik lagu, chord gitar, serta video Seharusnya Aku MP3 yang dinyanyikan Elsa Pitaloka

zoom-inlihat foto Chord dan Lirik Lagu Seharusnya Aku MP3 Elsa Pitaloka Dilengkapi Video YouTube
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Ilustrasi. lirik lagu, chord gitar, serta video Seharusnya Aku MP3 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Seharusnya Aku dinyanyikan Elsa Pitaloka.

Simak juga, lirik lagu Seharusnya Aku dan video Seharusnya Aku.

Dengarkan, lagu Seharusnya Aku MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Seharusnya Aku

Berikut, lirik Seharusnya Aku serta chord Seharusnya Aku dalam Elsa Pitaloka MP3.

[Intro]
Am-C-Am G Dm Am
G C Dm Am
G C Dm E Am

[Verse 1]
Am
Coba kau ingat ingat kembali
         G
Siapa yang ada di saat kamu terluka
Dm            Am 
Aku bukan dia
                 G                              Am
Namunnya kau tak pernah merasa

Dm            Am
Aku bukan dia
                  G                           Am F E
Namunnya kau tak pernah merasa

[Pre-Chorus]
Am
Setelah semuanya kini berlalu
            G
Luka di hatimu tak lagi berasa pilu
Dm                 Am
Pahit yang kut'rima
                G                          Am
Manisnya orang lain yang punya

Dm                Am
Pahit yang kut'rima
                G                          Am E
Manisnya orang lain yang punya

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Penulis: Resky Mertarega S
Editor: romi rinando
Sumber: Tribun Lampung
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