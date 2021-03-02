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Chord dan Lirik Lagu Seharusnya Aku MP3 Elsa Pitaloka Dilengkapi Video YouTube
Berikut lirik lagu, chord gitar, serta video Seharusnya Aku MP3 yang dinyanyikan Elsa Pitaloka
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Seharusnya Aku dinyanyikan Elsa Pitaloka.
Simak juga, lirik lagu Seharusnya Aku dan video Seharusnya Aku.
Dengarkan, lagu Seharusnya Aku MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.
Berikut, lirik Seharusnya Aku serta chord Seharusnya Aku dalam Elsa Pitaloka MP3.
[Intro]
Am-C-Am G Dm Am
G C Dm Am
G C Dm E Am
[Verse 1]
Am
Coba kau ingat ingat kembali
G
Siapa yang ada di saat kamu terluka
Dm Am
Aku bukan dia
G Am
Namunnya kau tak pernah merasa
Dm Am
Aku bukan dia
G Am F E
Namunnya kau tak pernah merasa
[Pre-Chorus]
Am
Setelah semuanya kini berlalu
G
Luka di hatimu tak lagi berasa pilu
Dm Am
Pahit yang kut'rima
G Am
Manisnya orang lain yang punya
Dm Am
Pahit yang kut'rima
G Am E
Manisnya orang lain yang punya
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