Radisson Kedaton Lampung Bersertifikat CHSE dari Kemenparekraf. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Kebersihan, Kesehatan dan keamanan merupakan hal yang sangat penting bagi sector pariwisata termasuk hotel, apalagi di masa pandemic seperti sekarang ini.

Hal tersebut adalah prioritas utama yang akan menjadi syarat para tamu yang akan menginap disebuah hotel.

Radisson Lampung Kedaton telah menerima hasil penilaian audit Clean, Healthy, Safety, Environment (CHSE) dari Kementerian Pariwisata Ekonomi dan Kreatif Republik Indonesia untuk memastikan secara objektif konsistensi penerapan standar protokol kesehatan di sektor pariwisata terutama hotel.

Pelaksanaan uji kompetensi pada tanggal 24 Desember 2020 diuji langsung oleh Sucofindo sebagai perwakilan tim audit dari Kemenparekraf RI .

Cleanliness, health and safety are very important things for the tourism sector, including hotels, especially in a pandemic like now. This is the main priority that will be a requirement for guests who will stay at a hotel.

Radisson Lampung Kedaton has received the results of the Clean, Healthy, Safety, Environment (CHSE) audit assessment from the Ministry of Tourism, Economy and Creative of the Republic of Indonesia to objectively ensure consistency in the implementation of standard health protocols in the tourism sector, especially hotels.

The implementation of the competency test on December 24, 2020 was directly tested by Sucofindo as a representative of the audit team from the Indonesian Ministry of Tourism and Creative Economy.

Berdasarkan penilaian uji kompetensi, Radisson Lampung Kedaton telah memenuhi seluruh indikator-indikator yang ada di dalam poin penilaian CHSE dengan total nilai 100% dan mendapatkan rekomendasi “memuaskan”.

Proses penilaian didasarkan pada 100 daftar pertanyaan standar sanitasi dan higiene dari Kemenparekraf RI.

Pertanyaan terdiri dari beberapa unsur yaitu tentang Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan serta Kelestarian Lingkungan.