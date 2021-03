Wulan Guritno Gugat Cerai Adilla Dimitri Setelah 12 Tahun Berumah Tangga

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Wulan Guritno terakhir mengunggah foto bersama Adilla Dimitri pada 17 Februari 2021.

Di foto tersebut Wulan Guritno tidak hanya bersama Adilla Dimitri, tetapi juga bersama teman-teman lainnya.

Foto serupa juga diperlihatkan Wulan Guritno saat berpose bersama Adilla Dimitri pada 25 November 2020.

Namun di foto tersebut Wulan Guritno juga berpose bersama teman-temannya selain Adilla Dimitri.

Diantara teman-temannya itu adalah aktor Ario Bayu.

Saksikan video Wulan Guritno selengkapnya di bawah ini.

Sepekan lalu, Wulan Guritno diketahui mengunggah foto pose sedang memakai tuksedo hitam.

Di fotonya itu Wulan Guritno menuliskan, "Do what is right, no what is easy (lakukan apa yang benar, bukan yang mudah)."

Wulan Guritno seolah memberikan sinyal bahwa pernikahannya bersama Adilla Dimitri kini diambang perceraian.

Meski sudah ada gugatan cerai, Wulan Guritno tidak menghapus foto-foto bersama Adilla Dimitri.