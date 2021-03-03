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Chord Gitar

Chord dan Lirik Lagu Emas Hantaran MP3 Vita Alvia Dilengkapi Video YouTube

Berikut lirik lagu, chord gitar, serta video Emas Hantaran MP3 yang dinyanyikan Vita Alvia.

zoom-inlihat foto Chord dan Lirik Lagu Emas Hantaran MP3 Vita Alvia Dilengkapi Video YouTube
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Ilustrasi. lirik lagu, chord gitar, serta video Emas Hantaran MP3 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Emas Hantaran dinyanyikan Vita Alvia.

Simak juga, lirik lagu Emas Hantaran dan video Emas Hantaran.

Dengarkan, lagu Emas Hantaran MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Emas Hantaran

Berikut, lirik Emas Hantaran serta chord Emas Hantaran dalam Vita Alvia MP3.

Capo di fret 2

Intro C D G Em
Am D G
C D G Em
Am D G

        G
berakhir sudah impian cinta
                   C
tinggalah puing puingnya
           Am
mimpi yang indah tak jadi nyata
        D           G      D
terkikis ombak menerpa

        G
aku yang dulu engkau sayangi
                      C
mengapa kau tinggal pergi
         Am
oh di manakah janji yang suci
         D          G
yang katamu tak berbagi

    Am
kuingin kau mengerti
     G
apa yang kualami
            C              D             G
takdir diriku harus melangkah jauh darimu..

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Penulis: Resky Mertarega S
Editor: romi rinando
Sumber: Tribun Lampung
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