Chord Gitar
Chord dan Lirik Lagu Emas Hantaran MP3 Vita Alvia Dilengkapi Video YouTube
Berikut lirik lagu, chord gitar, serta video Emas Hantaran MP3 yang dinyanyikan Vita Alvia.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Emas Hantaran dinyanyikan Vita Alvia.
Simak juga, lirik lagu Emas Hantaran dan video Emas Hantaran.
Dengarkan, lagu Emas Hantaran MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.
Berikut, lirik Emas Hantaran serta chord Emas Hantaran dalam Vita Alvia MP3.
Capo di fret 2
Intro C D G Em
Am D G
C D G Em
Am D G
G
berakhir sudah impian cinta
C
tinggalah puing puingnya
Am
mimpi yang indah tak jadi nyata
D G D
terkikis ombak menerpa
G
aku yang dulu engkau sayangi
C
mengapa kau tinggal pergi
Am
oh di manakah janji yang suci
D G
yang katamu tak berbagi
Am
kuingin kau mengerti
G
apa yang kualami
C D G
takdir diriku harus melangkah jauh darimu..
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