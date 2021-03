Ayu Ting Ting dan Brata Angga Saling Mesra, Berjodoh karena Wajahnya Mirip?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kedekatan Ayu Ting Ting dan Brata Angga Kartasasmita yang saling melontarkan kalimat mesra tengah jadi sorotan warganet.

Sejak gagal menikah dengan Adit Jayusman, Ayu Ting Ting kini dijodoh-jodhkan dengan Brata Angga.

Ayu Ting Ting dan Brata Angga Kartasasmita tepergok saling melontarkan ucapan manis satu sama lain.

Bahkan, saat Brata Kartasamita ultah baru-baru ini, Ayu Ting Ting dan putrinya, Bilqis tak segan memberi ucapan manis.

Ayu Ting Ting bahkan menyebut Brata dengan sebutan my lovely.

Dikutip dari akun Instagram@ayutingting92, terlihat Ayu sedang dirangkul oleh Brata.

Keduanya tampak sedang berada di salah satu jembatan, dengan latar belakang bangunan kuno.

Dalam keterangan fotonya itu, Ayu menuliskan selamat ulang tahun kepada Brata.

Serta ia juga bilang "lelaki kesayanganku' yang tak lain tertuju kepada Brata.

"Happy Birthday to my lovely bro @brataanggakartasasmita semoga sehat, panjang umur, berkah rizkinya, sukses dalam apapun, bahagia dan apa yang diinginkan terwujud ya amin... gbu n luv u my Brata," tulis Ayu.