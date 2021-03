Raffi Ahmad Pamit Setelah Acara Okay Bos Trans7 'Bungkus'

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Raffi Ahmad pamit pada pemirsa.

Sebab acara yang dibawakannya, yakini acara talkshow Okay Bos dibungkus.

Mengetahui hal tersebut, penonton setia acara talkshow Okay Bos harus merasa kecewa.

Sebab, program tersebut tak lagi bisa menghibur penonton.

Akun Instagram @okaybostrans7 berpamitan kepada penonton dan berharap bisa bertemu lagi suatu hari nanti.

Berikut postingan akun Instagram @okaybostrans7 pada Jumat ini (5/3/2021).

"It's time to say goodbye! Terima Kasih banyak @raffinagita1717 @vickyprasetyo777 @gadiiing @sahilahisyam host2 terbaik sepanjang masa dan ga pernah ada duanya! Terima Kasih @bilsky16 @anwar_bab @marshel_widianto @onadioleonardo_official @andreastaulany @tyasmirasih @fakhranaaa @memes_prameswari @kiranadevina @maudyeffrosina @asyrafjamall @gheayoubi @ranggi87 @cita_citata @dennycagur dan teman lainnya yang pernah menjadi bagian dari Keluarga Okay Bos!

Terima Kasih banyak untuk para pemirsa setia yang selalu mendukung

dan menonton Okay Bos setiap harinya! Dan sudah menjadi bagian terpenting dari perjalanan Okay Bos!



"Jabat erat saja tanganku, Jangan beri duka sedihmu. Kehormatan besar bagiku, bisa mengenalmu.

Kita serahkan pada waktu, Biarlah ku redakan rindu, Dihari yang tepat nanti, Kita bertemu lagi." -The Rain-



Tetap tonton Trans7 dan Tunggu Kejutan lainnya dari kami! Sampai Jumpa lagi kawan," tulis admin Instagram @okaybostrans7.