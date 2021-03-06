Breaking News:

Webtoon

Spoiler Webtoon Play Pli Episode 17

Berikut adalah spoiler Webtoon  Play Pli Episode 17 yang bakal tayang di aplikasi Webtoon Indonesia.

zoom-inlihat foto Spoiler Webtoon Play Pli Episode 17
comic.naver.com
Berikut, spoiler Webtoon Play Pli episode 17. Baca  Webtoon Play Pli  di aplikasi Webtoon Indonesia. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, spoiler Webtoon  Play Pli Episode 17 yang bakal tayang di aplikasi Webtoon Indonesia.

Webtoon Play Pli episode 17  sudah bisa dibaca pada Sabtu depan.

Webtoon ini bercerita tentang  Pli, seorang mahasiswi biasa yang memiliki rahasia besar.

Dia sebenarnya youtuber terkenal yang suka upload cover lagu.

Baca juga: Webtoon The Second Marriage, Spoiler Episode 66 Raja Soviesch Murka

Baca juga: Spoiler Webtoon Her Secret Episode 61, Jeya Terkejut Melihat Isi Pesan di HP Jojo!

Suatu hari, Levi, anggota grup idol dan mahasiswa sejurusannya, follow akunnya Pli.

Levi meminta untuk bertemu dengan Pli.

Apakah Pli bisa menyembunyikan sosoknya terus-menerus?

Webtoon Play Pli bergenre romantis.

Webtoon ini adalah karya 2F.

Webtoon Play Pli bisa dibaca di aplikasi Webtoon Indonesia.

Baca juga: Spoiler Webtoon White Blood Episode 52, Hayan Bertarung Melawan Dewa Vampir, Siapa Pemenangnya?

Baca juga: Spoiler Webtoon Nan Yak Episode 81, Jaeshin dan Socheon Kaget Melihat Bangunan Rumah

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Tags
spoiler Webtoon Play Pli episode 17
spoiler Webtoon Play Pli
aplikasi Webtoon Indonesia.
cover lagu
Tribunlampung.co.id
Berita Terkait :#Webtoon
Editor: taryono
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
Video Pilihan
Gelagat Aisyah, Pembunuh Ari Selebgram Makassar Terekam CCTV, Mondar-mandir Simpan Pisau di Punggung
Gelagat Aisyah, Pembunuh Ari Selebgram Makassar Terekam CCTV, Mondar-mandir Simpan Pisau di Punggung
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan