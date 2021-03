Chord dan Lirik Lagu Say Yes MP3 Loco feat Punch Dilengkapi Video YouTube

Ilustrasi. lirik lagu, chord gitar, serta video Say Yes

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Say Yes dinyanyikan Loco feat Punch.

Simak juga, lirik lagu Say Yes dan video Say Yes.

Dengarkan, lagu Say Yes MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Say Yes

Berikut, lirik Say Yes serta chord Say Yes dalam Loco feat Punch MP3.

E

ni nunape wassjanha

G#

naega yeogi issjanha

C#m7

neoui ipsullo mareul haejwo

Bm7 E11

say yes say yes

AMaj7 B7

nado moreuge

G#m7 C#m7

neoege gago issnabwa

F#m7 B7

buneun barame nae mam jeonhallae

E

love is true

E

ganjireopgeman neukkyeojideon nun bicci

G#

ijeneun iksuk hadandeusi useum jisji

C#m7

geu jjogeuro georeogagiman hamyeon dwae

Bm7

rago chingudeureun

E11

gyesokhaeseo nal buchugijiman

AMaj7 B7

ajigeun mugeoun guduui dwit gup

G#m7

charari beoseobeorigo

C#m7

sipeun i bamui kkeut

F#m7

soneul naemireo jwosseumyeon hae

B7

maenballo neoege ttwieogal su issge kkeum

E

bokjaphagimanhan harue

G#

mae sigan meorireul gullijiman nan

C#m7

jigeumeseoya kkaedareun geonde

Bm7

gyeolguk da beoryeojigo

E11

neoman nama

AMaj7 B7

jinan bomeneun neol uyeonhi bwassgo

G#m7 C#m7

deo isangeun uyeoni aniyeosseumyeon hae

F#m7

seuchigiman haessdeon neoui soneul japgo

B7

eotteon girirado gati georeosseumyeon hae