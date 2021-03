Chord dan Lirik Lagu Jera Menunggumu MP3 Nazia Marwiana Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Jera Menunggumu dinyanyikan Nazia Marwiana.

Simak juga, lirik lagu Jera Menunggumu dan video Jera Menunggumu.

Dengarkan, lagu Jera Menunggumu MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Jera Menunggumu

Berikut, lirik Jera Menunggumu serta chord Jera Menunggumu dalam Nazia Marwiana MP3.

Intro Em D

ho.. ooo..

Am B C-Am B

ho.. ooo.. hu.. uuu..

Em

terjerat aku

Am

dalam sebuah perasaan..

B

satu hubungan

Em

yang saat ini ku jalani..

Am

ingin rasanya aku pergi

Em D A

hatiku berka..ta tak bisa

C

jemu jera menunggu..

B

dirimu yang aku cinta..

Em

senja pun pergi

C

malam hadir telah menanti

D

datang silih berganti

G

terang gelap aku disini..

Am

berharap kepadamu

Em

katakan mengapa tak bisa

C B

bukan beribu kata.. hanya satu..

Em F#m B

yang aku pinta..

B Em

sering kali kau lafazkan janji

Am Em

merayu dengan penuh mesra

B Em

semua itu tak pernah pasti

Am F# B

lelah hati ini, diam tak bicara..

Chorus

Em

berikan aku bukti

Am

bukan ucapan manis saja

D

ku ingin dimiliki

G

bukan hanya dikasih cinta

C

kuterima dirimu

Am

dan semua kekurangannya

B

jangan kau permainkan

Em

hatiku yang setia..



Em

duhai kekasih hati

Am

datanglah membawa bahagia

D

jangan engkau sakiti

G

hatiku tak ingin terluka

C

cukup hanya sekali

Em D A

kurasakan pedih kecewa

B

jangan biarkan aku

Em

korban dalam bercinta..