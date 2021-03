Chord dan Lirik Lagu Tresno Sudro MP3 Esa Risty Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Tresno Sudro dinyanyikan Esa Risty.

Simak juga, lirik lagu Tresno Sudro dan video Tresno Sudro.

Dengarkan, lagu Tresno Sudro MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Tresno Sudro

Berikut, lirik Tresno Sudro serta chord Tresno Sudro dalam Esa Risty MP3.

Intro : Am C Am..

Am C Am..

Dm Am F E..

Am Am

Abote wong nandang tresno

C Am

Tak belani nganti tekan pati

Am

Tresnaku mung kanggo siro

C Am

Kusumo bagus sing merak ati

Dm Am

Awan bengi ra biso lali

Dm Am

Tansah eling esemmu

Dm Am

Nganti kapan aku ra ngerti

Dm Am E

Iso nyanding sliramu..

(*)

Am

Abote dadi wong sudro

C Am

Tresno tulus ora dipercoyo

Am

Wong tuwo ngumbar sujono

C Am

Tansah iro aku wong durjono

Dm Am

Pancen dalan sing tak liwati

Dm Am

Ngalor ngidul mung dengkul

Dm Am

Paribasan turu klesetan

F E

Uripku tansah cedak pacoban..