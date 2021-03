Kecelakaan Tunggal Truk Bermuatan Tepung di KM 329 Tol Pemalang-Batang 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Truk bermuatan tepung mengalami insiden kecelakaan tunggal di KM 329+600 Jalur A Tol Pemalang-Batang, Senin (8/3/2021).

Truk bernomor polisi BE 8937 FB yang dikendarai oleh Indra Prasetyo (27), warga, Banjarsari RT 22 RW 5 Metro Utara, Kota Metro, Provinsi Lampung kecelakaan di Desa Klunjukan, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.

Kasi Lalu Lintas PBTR Nuruddin Zakaria saat dihubungi Tribunjateng.com, membenarkan atas kejadian tersebut.

"Betul mas, kecelakaannya terjadi sekitar pukul 06.30 WIB. Tepatnya di KM 329+600 jalur A atau dari Jakarta ke arah Semarang," kata Kasi Lalu Lintas PBTR Zakaria.

Kronologinya saat itu, truk Isuzu yang bermuatan tepung masuk dari gerbang tol Palimanan dengan maksud perjalanan menuju Pasuruan dengan kecepatan 40 km/jam.

Sesampainya di KM 329+600 A pengemudi mengantuk, kemudian truk tersebut oleng ke arah kiri dan menabrak guardrail.

"Truk lalu masuk ke right of way (ROW) dan terguling ke kanan. Muatan yang berisi tepung tumpah ke ROW dan kendaraan mengalami kerusakan ringan di bagian samping kiri dan kanan," imbuhnya.

Zakaria menceritakan, pada saat kejadian cuaca cerah dengan kondisi arus lalu lintas landai, dan alinyemen lurus dan mendatar.

"Secara teknis kondisi jalan baik tidak terdapat lubang. Kecelakaan terjadi karena faktor human error karena pengemudi mengantuk saat berkendara," katanya.

Pihaknya menambahkan, selama periode tahun 2021 lokasi KM 329+600 A nihil kejadian kecelakaan dan disimpulkan bukan termasuk titik blackspot.

