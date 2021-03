Chord dan Lirik Lagu Cinta Tak Bertuan MP3 Aulia Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Cinta Tak Bertuan dinyanyikan Aulia.

Intro :

B F#m Em B

B F#m Em B

Em Em Em Em B

C C C C B

B

hapus saja air matamu

B

simpan saja kata maafmu

B Em

percuma.. percuma..

Em

terlalu sakit yang kurasa

C

karena ulahmu yang terlalu

A C B

membuat luka-luka yang dalam..

Intro:

Em C B

B

sudah cukup aku mengalah

B

mengalah dan terus mengalah

B Em

percuma.. percuma..

Em

lelah sudah aku bertahan

C

mengharap cinta tak bertuan

A Em B

sekarang aku memohon diri..

Musik:

B F#m Em A B

A G B E D#m B E D#m