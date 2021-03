Chord dan Lirik Lagu Lungo'o MP3 Woro Widowati Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Lungo'o dinyanyikan Woro Widowati.

Simak juga, lirik lagu Lungo'o dan video Lungo'o.

Dengarkan, lagu Lungo'o MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Lungo'o

Berikut, lirik Lungo'o serta chord Lungo'o dalam Woro Widowati MP3.

Intro: F G C Am

F G C

C F

Opo iseh kelingan koe ro aku

C C

Seng tau ngancani susah senangmu

Am

Nanging opo kenyataan

Dm

Koe ngelarani ati iki

G

Kabeh janji manismu ora ono bukti

C F

Aku ra mekso koe dadi jodoku

G C

Seng tak jalok tulus seko atimu

Am

Nek pancen sliramu kui

Dm

Tulus tresno karo aku

G

Ra bakal lungani aku

C

Mergo kurangku

F G

Nggo ngopo aku nggondeli

C Am

Dinggo ngopo aku nggetuni

F

Jodoh lan rejeki

G C

Neng tangane gusti

Reff: