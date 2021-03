Chord dan Lirik Lagu Menungso Oratoto MP3 Tekomlaku Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Menungso Oratoto dinyanyikan Tekomlaku.

lirik lagu Menungso Oratoto

Dengarkan, lagu Menungso Oratoto MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Menungso Oratoto

Berikut, lirik Menungso Oratoto serta chord Menungso Oratoto dalam Tekomlaku MP3.

(Intro) C G

F G Em Am

F G C G

C G

cerito wingi.. tak tuliske dadi lagu..

F G C

mergo kahanane sing marai ngelu..

C

angin wengi..

G

sing nggregesi njero awak iki

F G C G

sing marai netes eluh ono pipi..

C G

soyo mrene.. soyo suwe aku mbok luwehke

F G C

pendak dino anane mung rame wae..

C G

aku nrimo.. aku lilo tresnoku mbok jarno

F G C

Gusti tulung aku ikhlas ora popo..

F G Em Am

aku sing gemati.. aku sing nresnani..

F G C

jare meh ngancani malah ngeliyo ati..

(Chorus)

F G

pas wingi kowe.. mblenjani janji

Em Am

ra tak tangisi jo meneh tak gondeli

F G

tak nei ati.. ora ngerteni

C

dasare kowe ra nduwe ati..

F G

aku ning kene.. mbok sepelekke

Em Am

ra tau nggatekke aku sing medulekke

F G C

kowe kuwi.. cen menungso oratoto..